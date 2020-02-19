Бужанський не вшанував пам’ять Небесної сотні в Раді

Народний депутат з фракції Слуга народу Максим Бужанський не встав під час того, як в залі засідань Верховної Ради шанували хвилиною мовчання пам’ять Небесної сотні.

Також у парламенті вшанували пам’ять загиблих у війні на Донбасі. Тоді Бужанський встав після оголошення хвилини мовчання.

Сам нардеп заявив, що вставав з усіма 18 лютого, коли віце-спікер запропонував вшанувати пам’ять загиблих на Майдані.

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Він пояснив, що деякі дописи із зазначеного питання є брехливими.

– На сьогоднішнє відео накладені учорашні слова Стефанчука. Вчора віцеспікер парламенту виступив і запропонував вшанувати пам’ять всіх загиблих на Майдані. Я встав разом з усіма, звісно, – сказав Бужанський.

Однак нардеп відмовився вставати, коли запропонували вшанувати пам’ять частини загиблих.

До слова, активісти спіймали народного депутата від фракції Слуга народу Давида Арахамію на порушенні ПДР. Він перебігав дорогу на червоне світло.

Відео: Андрій Дзиндзя