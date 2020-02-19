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Факты / Украина / Общество

Эвакуированных из Китая возьмут в двойное кольцо охраны – МВД

Охрану помещения, в котором будут находиться эвакуированные из китайского Уханя граждане, усилят. Карантин продлится 14 дней.

– Будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания. К охране этой территории будет привлечено ежесуточно 47 сотрудников – 30 полицейских и 17 военнослужащих Нацгвардии, – рассказали в МВД Украины.

Таким образом на территории карантина будут дежурить пешие патрули, автопатрули, будет функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения, а также, рядом будет работать круглосуточный ситуационный центр МВД.

Читайте: Не карантин. Что такое обсервация и куда поместят эвакуированных из Китая

В Ухань уже отправился самолет для эвакуации граждан Украины и иностранцев из стран, обратившихся за помощью: Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других.

Напомним, самолет авиакомпании SkyUp в 3.01 вылетел из аэропорта Борисполь в Ухань для эвакуации украинских граждан.

Планируется, что самолет вернется в Украину 20 февраля в 8.00. Этот борт заберет украинцев и граждан еще десяти стран из-за вспышки коронавируса в Китае.

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