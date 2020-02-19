Охорону приміщення, в якому будуть знаходитися евакуйовані з китайського Уханя громадяни, посилять. Карантин триватиме 14 днів.

– Буде утворено подвійне кільце захисту, охорони і знезараження. До охорони цієї території буде залучено щодня 47 співробітників – 30 поліцейських та 17 військовослужбовців Нацгвардії, – розповіли у МВС України.

У такий спосіб на території карантину чергуватимуть піші патрулі, автопатрулі, функціонуватиме контрольно-пропускний пункт і система відеоспостереження, а також, поряд працюватиме цілодобовий ситуаційний центр МВС.

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В Ухань вже відправився літак для евакуації громадян України та іноземців з країн, які звернулися за допомогою: Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Ріки, Панами та інших.

Нагадаємо, літак авіакомпанії SkyUp о 3.01 вилетів з аеропорту Бориспіль в Ухань для евакуації українських громадян.

Планується, що літак повернеться в Україну 20 лютого о 8.00. Цей борт забере українців та громадян ще десяти країн через спалах коронавірусу в Китаї.