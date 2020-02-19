Граждане Украины, которые сегодня эвакуируют из китайского Уханя, где зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19 будут находиться на обсервации, а не на карантине.

Об этом заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

Что такое обсервация?

Обсервация – это система мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекционного заболевания.

Министр Скалецкая объясняет, что речь идет не о карантине, а про обсервацию, которая означает максимальную изоляцию для эвакуированных из Уханя граждан Украины.

Перед посадкой в самолет, китайские врачи проведут обследование граждан в аэропорту.

Рейс будет сопровождать команда МЗ, которая занимается медициной катастроф – она еще раз осмотрит пассажиров перед подъемом на самолет.

Медики постоянно будут находиться на борту и проводить медико-санитарные обследования во время перелета.

Сейчас Минздрав определил места обсервации, в которых могут разместить эвакуированных из Уханя.

– Мы нашли четыре безопасных места, готовых для того, чтобы в зависимости от количества граждан, которые будут на борту, выбрать наиболее для них соответствующие. Место безопасны как для украинских граждан, которые будут эвакуированы, так и для всех остальных украинцев, – сказала Скалецкая.

Она не уточнила где именно расположены места обсервации, отметив, что их не раскрывают из соображений безопасности.

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Скалецкая еще раз напомнила, что эвакуировать будут здоровых граждан, и подчеркнула важность правдивой информации и предотвращению распространения паники.

В обсервацию поместят всех пассажиров самолета и членов экипажа. Каждый человек, который будет размещен в обсервации, будет иметь контакты медицинских работников, на случай появления симптомов коронавируса.

Напомним, самолет авиакомпании SkyUp в 3.01 вылетел из аэропорта Борисполь в Ухань для эвакуации украинских граждан.