Не бачу ніякої можливості провести вибори в ОРДЛО – Волкер

Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що наразі немає можливості провести місцеві вибори на окупованих територіях Донбасу.

– Ні, не думаю. Ну як ви можете провести чесні і вільні вибори в ситуації, коли територію контролюють російські сили і бойовики? І оскільки я не вірю в те, що вони віддадуть контроль, то не бачу ніякої можливості провести вибори, — зазначив Волкер.

Дипломат зазначив, що під час своєї роботи не чув ніяких натяків від української влади на таку можливість.

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– Якщо ви порівняєте тональність нинішньої і попередньої української влади щодо Донбасу, то зараз дійсно більше відкритості, більше ентузіазму щодо можливості проведення виборів. Можливо, це через те, що вони вміють перемагати на виборах і це у них виходить дуже впевнено. Але жодного разу у жодних переговорах я не чув, щоби хтось навіть розглядав можливість провести вибори, доки територія лишається під російською окупацією, — сказав Волкер.

Він додав, подібні конфлікти в світі відбуваються не вперше, і спроби швидко провести вибори, наприклад, в Боснії, ні до чого доброго не призвели.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що у нього є відчуття можливості проведення виборів на Донбасі восени цього року. Зробити це можна одночасно з місцевими виборами у всій країні.

Джерело: Європейська правда