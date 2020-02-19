Громадяни України, яких сьогодні евакуюють з китайського Уханя, де зафіксовано спалах коронавірусу COVID-19, перебуватимуть на обсервації, а не на карантині.

Про це заявила міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька.

Що таке обсервація?

Обсервація — це система заходів, спрямованих на попередження поширення інфекційного захворювання.

Міністр Скалецька пояснює, що йдеться не про карантин, а про обсервацію, яка означає максимальну ізоляцію для евакуйованих з Уханя громадян України.

Перед посадкою на літак, китайські лікарі проведуть обстеження громадян в аеропорту.

Рейс супроводжуватиме команда МОЗ, що опікується медициною катастроф, яка ще раз огляне пасажирів перед підйомом на літак.

Медики постійно перебуватимуть на борту, де проводитимуть медико-санітарні обстеження під час перельоту.

Наразі МОЗ визначило місця обсервації, в яких можуть розмістити евакуйованих з Уханя.

– Ми знайшли чотири безпечних місця, готових для того, щоб в залежності від кількості громадян, які будуть на борту, вибрати найбільш для них відповідні. Місце безпечні як для українських громадян, які будуть евакуйовані, так і для всіх інших українців, – сказала Скалецька.

Вона не уточнила де саме розташовані місця обсервації, зауваживши, що їх не розкривають з міркувань безпеки.

Читайте: Евакуйованих з Китаю українців розмістять в номерах з ТБ та Wi-Fi – Віктор Ляшко

Скалецька ще раз нагадала, що евакуйовувати будуть здорових громадян, і наголосила на важливості правдивої інформації та запобіганню поширенню паніки.

В обсервацію помістять всіх пасажирів літака та членів екіпажу. Кожна людина, яка буде розміщена в обсервації, матиме контакти медичних працівників, на випадок появи симптомів коронавірусу.

Нагадаємо, літак авіакомпанії SkyUp о 3.01 вилетів з аеропорту Бориспіль в Ухань для евакуації українських громадян.