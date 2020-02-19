Шины под госпиталь: на Львовщине люди не хотят принимать эвакуированных из Ухани

Во Львовской области люди протестуют против того, чтобы к ним везли эвакуированных из Ухани.

Заместитель председателя Львовской ОГА Иван Собко сообщил, что нет указаний о размещении эвакуированных из Китая на территории Львовской области.

Отдельные медицинские учреждения были переведены в состояние усиленной готовности.

– Поручено внести два медицинских учреждения в перечень таких, на базе которых должны быть проведены симуляционные обучения для медперсонала и других касательных подразделений, которые могут быть привлечены в случае необходимости. Это областная инфекционная больница и госпиталь в Винниках, – сказал он.

Читайте: Эвакуированных из Китая возьмут в двойное кольцо охраны – МВД

В Винниках люди принесли шины к госпиталю ветеранов войн и репрессированных и перекрыли подъезд к нему.

Гендиректор госпиталя Максим Прикупенко заявил, что паника безосновательна, поскольку заведение не готово принять людей, поэтому на карантин их точно не привезут.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что разговаривал с министром здравоохранения Зоряной Скалецкой и заявил, что пока неизвестно, где разместят эвакуированных граждан.

Напомним, 19 февраля из аэропорта Борисполь вылетел самолет авиакомпании SkyUp, который заберет украинцев из пораженного коронавирусом Уханя (Китай).

Глава Тернопольской ОГА Игорь Сопель отметил, что отказал в размещении этих граждан.

Источник: zaxid.net

Фото: zaxid.net