Шини під госпіталь: на Львівщині люди не хочуть приймати евакуйованих з Ухані

У Львівській області люди протестують проти того, щоб до них везли евакуйованих з Ухані.

Заступник голови Львівської ОДА Іван Собко повідомив, що немає вказівок про розміщення евакуйованих з Китаю на території Львівської області.

Окремі медичні заклади були переведені в стан посиленої готовності.

– Доручено внести два медичні заклади до переліку таких, на базі яких мають бути проведені симуляційні навчання для медперсоналу та інших дотичних підрозділів, які можуть бути залучені у разі потреби. Це обласна інфекційна лікарня і госпіталь у Винниках, – сказав він.

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У Винниках люди принесли шини до госпіталю ветеранів воєн і репресованих і перекрили під’їзд до нього.

Гендиректор госпіталю Максим Прикупенко заявив, що паніка безпідставна, оскільки заклад не готовий прийняти людей на карантин, тому їх точно не привезуть.



Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що розмовляв з міністром охорони здоров’я Зоряною Скалецькою і заявив, що поки невідомо, де розмістять евакуйованих громадян.

Нагадаємо, 19 лютого з аеропорту Бориспіль вилетів літак авіакомпанії SkyUp, який забере українців з ураженого коронавірусом Уханя (Китай).

Голова Тернопільської ОДА Ігор Сопель зазначив, що відмовив у розміщенні цих громадян.

Джерело: zaxid.net

Фото: zaxid.net