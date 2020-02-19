У Дніпровському районі міста Києва чоловік побив свого тестя металевою палкою.

Під час словесної перепалки зять схопив металеву палицю та вдарив тестя по голові.

– До Дніпровського управління поліції від місцевої мешканки надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Тампере побили її батька. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, яка провела огляд місця події, та лікарі, – зазначають у поліції.







У Києві зять побив тестя металевою палицею / 2 фотографии

Читайте: Хотіли пограбувати і “не розрахували сили”: у Києві підлітки вбили чоловіка

Як розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника Дніпровського управління поліції Олег Кулик, до жінки завітав чоловік, із яким вона розлучається, а у цей момент прийшов її батько та між родичами стався конфлікт.

– Під час словесної перепалки гість схопив металеву палицю та вдарив нею 53-річного чоловіка по голові, а потім втік. Через кілька годин ми розшукали зловмисника та затримали його, – повідомив Кулик.

Потерпілого забрали до лікарні із відкритою черепно-мозковою травмою. Наразі його життю нічого не загрожує.

Затриманому оголосили про підозру у вчиненні злочину за фактом нанесення умисних тяжких тілесних ушкодження. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше у Миколаївській області чоловік побив і зґвалтував знайомого.