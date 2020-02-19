20 февраля депутаты Верховной Рады рассмотрят во втором чтении изменения в Уголовный кодекс Украины, а также продолжат рассмотрение законопроектов о внесении изменений в Конституцию.

Эти документы определены президентом как неотложные.

Первое чтение:

Проект закона о внесении изменений в некоторые законы относительно улучшения инвестиционного климата (отмена государственной регистрации договоров (контрактов) о совместной инвестиционной деятельности).

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно определения ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования.

Проект закона о внесении изменений в закон О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства (относительно представления иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз).

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права.

Проект закона о внесении изменений в Воздушный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправляемого или прибывающего в аэропорт Украины).

Второе чтение:

Проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом (повторное второе чтение).

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Вопросы ратификации:

Проект закона о присоединении к Соглашению о развитии мультимодальных перевозок ТРАСЕКА.

Проект закона о ратификации Договора между Украиной и Аргентинской Республикой о выдаче правонарушителей.

Проект закона о ратификации Договора между Украиной и Аргентинской Республикой о передаче осужденных лиц.

Проект закона о ратификации Договора между Украиной и Аргентинской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Проект закона о ратификации Соглашения о совместном производстве аудиовизуальных произведений между Кабинетом министров Украины и правительством Канады.

Проект закона о присоединении Украины к Схеме сортовой сертификации семян крестоцветных и других масличных или прядильных культур и Схемы сортовой сертификации семян сахарной и кормовой свеклы Организации экономического сотрудничества и развития.

Работа над законопроектами о внесении изменений в Конституцию Украины:

Проект закона о внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа).

Проект закона о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции Украины (относительно уполномоченных Верховной Рады Украины).

Проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины).

Для принятия решения:

Проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии).

Проект закона о внесении изменения в статью 85 Конституции Украины (относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины).

Напомним, третья сессия Верховной Рады ІХ созыва началась 4 февраля и продлится до 17 июля.