Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявила о готовности к транспортировке граждан, прибывших из Уханя.

– Государственная служба по чрезвычайным ситуациям находится в готовности к выполнению задач по транспортировке граждан. Для их перевозки подготовлено 7 автобусов ГСЧС и привлечено 33 спасателя.

Также в службе отметили, что установлены временные ограничения и особые условия для въезда лиц, находившихся в КНР.

– На ближайшие 14 дней они будут изолированы на карантин. Помещения с эвакуированными будут усилены – будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания, – сообщили в ГСЧС.

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Напомним, сегодня, 20 февраля, в Украину должен вернуться самолет с эвакуированными украинцами из Китая.

Ранее в аэропорт Борисполь отправились колонны Нацгвардии для встречи самолета с эвакуированными украинцами.