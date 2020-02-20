Колонны Нацгвардии отправились в Борисполь для встречи эвакуированных из Уханя

В аэропорт Борисполь отправились колонны Нацгвардии, чтобы встретить эвакуированных из Китая украинском.

20 февраля завершается эвакуация украинцев из Уханя, охваченного эпидемией коронавируса. Вывезенные из Китая граждане будут помещены в карантин на 14 суток.

Специальный рейс для эвакуации украинцев выполняет самолет компании SkyUP. 19 февраля он уже прибыл в Ухань, а возврат в аэропорт Борисполь запланировано на 8.00 20 февраля.

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Кроме членов экипажа на борту находится опытная команда врачей. С эпицентра эпидемии самолет доставит в Украину 48 граждан нашей страны и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании).

Напомним, граждан, которых эвакуируют из Уханя, могут разместить в одном из четырех объектов, которые уже готовы их принять.