Сегодня, 20 февраля, в Украину должен вернуться самолет с эвакуированными украинцами из Китая.

Пока еще точно не известно, куда именно прибудет самолет. Однако его уже готовятся встречать и в Киеве, и в Харькове.

В Харьковском аэропорту близ выезда к терминалу стоят три бригады экстренной медицинской помощи и экипажи в средствах безопасности.



















Эвакуация украинцев из Китая: в аэропорт Харьков прибыли бригады скорой / 5 фотографий

По словам одного из водителей скорой, они приехали на всякий случай по команде руководства.

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Сейчас самолет недалеко от Харькова делает уже второй круг, однако не садится.

Напомним, самолет с эвакуированными гражданами должен прилететь в Украину 20 февраля в 8.00.

Как известно, эвакуация украинцев из Китая, где распространяется новый коронавирус, продолжается. Самолет уже вылетел из Уханя.