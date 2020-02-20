Державна служба з надзвичайних ситуацій заявила про готовність до транспортування громадян, що прибули з Уханя.

– Державна служба з надзвичайних ситуацій перебуває у готовності до виконання завдань з транспортування громадян. Для їхнього перевезення підготовлено 7 автобусів ДСНС та залучено 33 рятувальника.

Також у службі зазначили, що встановлено тимчасові обмеження та особливі умови для в’їзду осіб, які перебували у КНР.

– На найближчі 14 днів вони будуть ізольовані на карантин. Приміщення з евакуйованими будуть посилені – буде утворене подвійне кільце захисту, охорони та знезараження, – повідомили у ДСНС.

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Нагадаємо, сьогодні, 20 лютого, до України має повернутися літак з евакуйованими українцями з Китаю.

Раніше до аеропорту Бориспіль вирушили колони Нацгвардії для зустрічі літака з евакуйованими українцями.