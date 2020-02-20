Бактериологической опасности из-за эвакуации граждан из Китая нет – ОП

В Офисе президента сообщили, что борт с Украинской и гражданами других государств, эвакуированными из китайского Уханя, сначала приземлился на дозаправку в Борисполе, а затем отправился в Харьков.

Именно оттуда эвакуированных доставят в Полтавскую область, в Новые Санжары, где они будут жить в закрытом медцентре Нацгвардии.

Все необходимые меры безопасности приняты, ни одной бактериологической опасности нет.

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Напомним, эвакуированные из Китая граждане Украины и других государств будут доставлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины Новые Санжары в Полтавской области, где они будут находиться в течение 14 дней.