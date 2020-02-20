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Бактеріологічної небезпеки через евакуацію громадян з Китаю немає – ОП

В Офісі президента повідомили, що борт з українцями та громадянами інших держав, евакуйованими з китайського Уханя, спершу приземлився на дозаправку в Борисполі, а потім вирушив до Харкова.

Саме звідти евакуйованих доправлять на Полтавщину, до Нових Санжар, де вони мешкатимуть у закритому медцентрі Нацгвардії.

Всіх необхідних заходів безпеки вжито, жодної бактеріологічної небезпеки немає.

Читайте: Літак з Китаю приземлився в аеропорту Бориспіль (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Нагадаємо, евакуйовані з Китаю громадяни України та інших держав будуть доставлені в медичний центр Національної гвардії України Нові Санжари в Полтавській області, де вони будуть перебувати протягом 14 днів.

Джерело: Офіс президента

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