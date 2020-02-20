PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Блокировали 60 машинами: протестующие в Новых Санжарах возвели 5 блокпостов

В Новых Санжарах проходит заседание оперативного штаба правительства относительно ситуации с протестами против приема эвакуированных из Китая в местный медицинский центр Национальной гвардии.

В заседании оперативного штаба принимают участие премьер-министр Алексей Гончарук, глава МВД Арсен Аваков, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая и глава ГСЧС Николай Чечеткин.

– Было создано пять несанкционированных блокпостов местными жителями, была перекрыта дорога тракторами, автомобилями, транспорта было около 60 единиц, – доложил председатель Национальной полиции Игорь Клименко.

Читайте: Новые Санжары онлайн: что происходит на Полтавщине

Аваков со своей стороны сообщил, что в санатории Новые Санжары происходит расселение эвакуированных. По его словам, члены экипажа, которых 19 человек, просят отдельные номера.

Отметим, что трансляцию заседания прервали через 1,5 минуты после начала, а вскоре на страницах премьера и МВД исчезли соответствующие посты.

Напомним, протесты в Новых Санжарах начались 20 февраля. К вечеру автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами благодаря действиям правоохранителей заехали на территорию медицинского центра Национальной гвардии Новые Санжары.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка