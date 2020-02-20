В Новых Санжарах проходит заседание оперативного штаба правительства относительно ситуации с протестами против приема эвакуированных из Китая в местный медицинский центр Национальной гвардии.

В заседании оперативного штаба принимают участие премьер-министр Алексей Гончарук, глава МВД Арсен Аваков, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая и глава ГСЧС Николай Чечеткин.

– Было создано пять несанкционированных блокпостов местными жителями, была перекрыта дорога тракторами, автомобилями, транспорта было около 60 единиц, – доложил председатель Национальной полиции Игорь Клименко.

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Аваков со своей стороны сообщил, что в санатории Новые Санжары происходит расселение эвакуированных. По его словам, члены экипажа, которых 19 человек, просят отдельные номера.

Отметим, что трансляцию заседания прервали через 1,5 минуты после начала, а вскоре на страницах премьера и МВД исчезли соответствующие посты.

Напомним, протесты в Новых Санжарах начались 20 февраля. К вечеру автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами благодаря действиям правоохранителей заехали на территорию медицинского центра Национальной гвардии Новые Санжары.