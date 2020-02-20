У Нових Санжарах відбувається засідання оперативного штабу уряду щодо ситуації з протестами проти прийому евакуйованих із Китаю у місцевий медичний центр Національної гвардії.

У засіданні оперативного штабу беруть участь прем’єр-міністр Олексій Гончарук, голова МВС Арсен Аваков, міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька і голова ДСНС Микола Чечоткін.

– Було створено п’ять несанкціонованих блокпостів місцевими жителями, було перекрито дорогу тракторами, автомобілями, транспорту було близько 60 одиниць, – доповів голова Національної поліції Ігор Клименко.

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Аваков зі свого боку повідомив, що у санаторії Нові Санжари відбувається розселення евакуйованих. За його словами, члени екіпажу, яких 19 осіб, просять окремі номери.

Зазначимо, що трансляцію засідання перервали через 1,5 хвилини після початку, а незабаром зі сторінок прем’єра і МВС зникли відповідні пости.

Нагадаємо, протести у Нових Санжарах розпочалися 20 лютого. Надвечір автобуси із евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями завдяки діям правоохоронців заїхали на територію медичного центру Національної гвардії Нові Санжари.