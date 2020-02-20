В санаторий Новые Санжары прибыли 7 автобусов с эвакуированными из Китая

7 автобусов с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами прибыли в медицинский центр Национальной гвардии Новые Санжары и заехали на его территорию.

Автобус забросали камнями, полиция применила слезоточивый газ. Медики забрали одного нацгвардейца с ранением глаза, одна из местных женщин, которая протестовала, потеряла сознание.

Перед этим правоохранители и пожарные расчистили проезд в санаторий, перед которым протестующие подожгли дерево.

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Как известно, 20 февраля состоялась эвакуация украинцев из Уханя, где распространяется новый коронавирус. Из китайского города вывезли 45 наших граждан и 27 иностранцев.

Самолет с людьми прибыл в аэропорт Харькова, откуда людей привезли в Новые Санжары. Местные жители поселка городского типа вышли на протесты против прибытия эвакуированных, заблокировав проезд.

На обсервации эвакуированные пробудут 14 дней.