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Факты / Видео / Украина

Самолет для эвакуации украинцев и иностранцев вылетел из Уханя

Украинцы возвращаются из Китая. Из аэропорта города Ухань вылетел спецрейс в Украину. Его пассажиры съезжались сюда автобусами со всей провинции Хубэй, где и вспыхнул кронавирус. В списке на эвакуацию 48 наших соотечественников и 29 иностранцев. В аэропорту был строгий санитарный контроль, на борт китайские медики допустить только здоровых людей.

В Киев рейс прибудет утром 20 февраля. Пассажиров и персонал ждет 14 дней фактического карантина. Где именно будут находиться пассажиры из Уханя пока еще неизвестно. По словам Зоряны Скалецкой, сейчас место для изоляции людей выбирают из четырех возможных объектов. Детали в сюжете Кристины Величанской.

Напомним, во Львовской области люди протестуют против того, чтобы к ним везли эвакуированных из Ухани.

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