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Факти / Україна

Евакуація українців з Китаю: до аеропорту Харків прибули бригади швидкої

Сьогодні, 20 лютого, до України має повернутися літак з евакуйованими українцями з Китаю.

Наразі ще точно не відомо, куди саме прибуде літак. Однак його вже готуються зустрічати і у Києві, і у Харкові.

В Харківському аеропорту поблизу виїзду до терміналу стоять три бригади екстреної медичної допомоги та екіпажи в засобах безпеки.

  • евакуація українців з китаю
  • евакуація українців з китаю
  • евакуація українців з китаю
  • евакуація українців з китаю
  • евакуація українців з китаю
  • евакуація українців з китаю
  • евакуація українців з китаю
  • евакуація українців з китаю
Евакуація українців з Китаю: до аеропорту Харків прибули бригади швидкої / 5 фотографий

За словами одного з водіїв швидкої, вони приїхали про всяк випадок за командою керівництва.

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Наразі літак неподалік Харкова робить вже друге коло, однак не сідає.

Нагадаємо, літак з евакуйованими громадянами повинен прилетіти в Україну 20 лютого о 8.00.

Як відомо, евакуація українців із Китаю, де розповсюджується новий коронавірус, триває. Літак вже вилетів з Уханя.

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