Сьогодні, 20 лютого, до України має повернутися літак з евакуйованими українцями з Китаю.
Наразі ще точно не відомо, куди саме прибуде літак. Однак його вже готуються зустрічати і у Києві, і у Харкові.
В Харківському аеропорту поблизу виїзду до терміналу стоять три бригади екстреної медичної допомоги та екіпажи в засобах безпеки.
Евакуація українців з Китаю: до аеропорту Харків прибули бригади швидкої / 5 фотографий
За словами одного з водіїв швидкої, вони приїхали про всяк випадок за командою керівництва.
Читайте: Колони Нацгвардії вирушили у Бориспіль для зустрічі евакуйованих з Уханя
Наразі літак неподалік Харкова робить вже друге коло, однак не сідає.
Нагадаємо, літак з евакуйованими громадянами повинен прилетіти в Україну 20 лютого о 8.00.
Як відомо, евакуація українців із Китаю, де розповсюджується новий коронавірус, триває. Літак вже вилетів з Уханя.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==