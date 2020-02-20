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Факти / Україна / Суспільство

Колони Нацгвардії вирушили у Бориспіль для зустрічі евакуйованих з Уханя

До аеропорту Бориспіль у Києві вирушили колони Нацгвардії для зустрічі літака з евакуйованими українцями.

20 лютого завершується евакуація українців з Уханя, охопленого епідемією коронавірусу. Вивезені з Китаю громадяни будуть поміщені в карантин на 14 діб.

Спеціальний рейс для евакуації українців виконує літак компанії SkyUP. 19 лютого він вже прибув в Ухань, а повернення до аеропорту Бориспіль заплановано на 08:00 20 лютого.

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Крім членів екіпажу на борту знаходиться досвідчена команда лікарів. З епіцентру епідемії літак доставить в Україну 48 громадян нашої країни і 29 іноземців (громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії).

Нагадаємо, громадян, яких евакуюють з Уханя, можуть розмістити в одному з чотирьох об’єктів, які вже готові їх прийняти.

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