Самолет с эвакуированными из Уханя вылетел из Борисполя в Харьков

Утром 20 февраля 11.10 часов утра, украинский пассажирский самолет спецрейса PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами вылетел из Борисполя в Харьков.
В 9.40 самолет приземлился в Киевской области, чтобы дозаправить лайнер топливом. Пассажирам раздали еду и после улучшения погодных условий, самолет вылетел к месту назначения.
Из Харькова пассажиров рейса транспортируют в санаторий на Полтавщине.
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Напомним,
и других государств будут доставлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины эвакуированные из Китая граждане Украины Новые Санжары в Полтавской области, где они будут находиться в течение 14 дней.
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