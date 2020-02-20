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Факты / Украина / Общество

Самолет с эвакуированными из Уханя вылетел из Борисполя в Харьков

Утром 20 февраля 11.10 часов утра, украинский пассажирский самолет спецрейса PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами вылетел из Борисполя в Харьков.

В 9.40 самолет приземлился в Киевской области, чтобы дозаправить лайнер топливом. Пассажирам раздали еду и после улучшения погодных условий, самолет вылетел к месту назначения.

Из Харькова пассажиров рейса транспортируют в санаторий на Полтавщине.

Читайте: Самолет из Китая приземлился в аэропорту Борисполь (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Напомним, эвакуированные из Китая граждане Украины и других государств будут доставлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины Новые Санжары в Полтавской области, где они будут находиться в течение 14 дней.

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