Літак з евакуйованими з Уханя вилетів з Борисполя до Харкова

20 лютого о 11.10 годині ранку, український пасажирський літак спецрейсу PQ 7302 із евакуйованими з КНР громадянами вилетів із Борисполя у Харків.

О 9.40 літак приземлився у Київській області, аби дозаправити лайнер топливом. Пасажирам роздали їжу і після покращення погодніх умов, літак вилетів до місця призначення.

З Харкова пасажирів рейсу транспортують в санаторій на Полтавщині.

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Нагадаємо, евакуйовані з Китаю громадяни України та інших держав будуть доставлені в медичний центр Національної гвардії України Нові Санжари в Полтавській області, де вони будуть перебувати протягом 14 днів.