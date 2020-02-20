Літак з евакуйованими з Уханя вилетів з Борисполя до Харкова

20 лютого о 11.10 годині ранку, український пасажирський літак спецрейсу PQ 7302 із евакуйованими з КНР громадянами вилетів із Борисполя у Харків.
О 9.40 літак приземлився у Київській області, аби дозаправити лайнер топливом. Пасажирам роздали їжу і після покращення погодніх умов, літак вилетів до місця призначення.
З Харкова пасажирів рейсу транспортують в санаторій на Полтавщині.
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Нагадаємо,
та інших держав будуть доставлені в медичний центр Національної гвардії України евакуйовані з Китаю громадяни України Нові Санжари в Полтавській області, де вони будуть перебувати протягом 14 днів.
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