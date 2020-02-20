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Факты / Украина / Общество

Самолет из Уханя изменил курс из Харькова на Киев

Самолет рейса PQ7302 с эвакуированными украинцами и иностранцами из Уханя после часа кружений между Харьковом, Днепром и Полтавой резко изменил курс в сторону Полтавы.

Над Харьковом судно сделало 25 кругов – там был густой туман и вероятно самолет, не смог сесть. Сейчас он держит курс на Киев.

Скоро самолет приземлится в столице.

Читайте: Эвакуация украинцев из Китая: в аэропорт Харьков прибыли бригады скорой

Напомним, сегодня, 20 февраля, в Украину должен вернуться самолет с эвакуированными украинцами из Китая.

Ранее в аэропорт Борисполь отправились колонны Нацгвардии для встречи самолета с эвакуированными украинцами.

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