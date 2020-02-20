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Факти / Україна / Суспільство

Літак з Уханя змінив курс з Харкова на Київ

Літак рейсу PQ7302 з евакуйованими українцями та іноземцями з Уханя після години кружлянь між Харковом, Дніпром та Полтавою різко змінив курс у бік Полтави.

Над Харковом судно зробило 25 кіл – там був густий туман і ймовірно літак, не зміг сісти. Зараз він тримає курс на Київ.

Скоро літак приземлиться у столиці.

Читайте: Евакуація українців з Китаю: до аеропорту Харків прибули бригади швидкої

Нагадаємо, сьогодні, 20 лютого, до України має повернутися літак з евакуйованими українцями з Китаю.

Раніше до аеропорту Бориспіль вирушили колони Нацгвардії для зустрічі літака з евакуйованими українцями.

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