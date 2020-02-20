Люди подавлены: эвакуированные из Китая поедут в Новые Санжары после дезинфекции

Харьковский международный аэропорт принял в себя самолет спецрейса PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами. Сейчас лайнер и багаж проходят дезинфекцию.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.
– На сегодняшний день Харьковская область не принимает людей, эвакуированных из Китая. Она транзитная, все направляются в Новые Санжары, – пояснил Кучер.
Он заявил, что врачи сейчас проводят полную проверку пассажиров. Никто не будет проходить через терминал.
После обследований эвакуированных доставят в Полтавскую область, в Новые Санжары, где они будут жить в закрытом медцентре Нацгвардии.
– Люди подавлены. Сейчас они получают информацию о том, как их здесь принимают, а принимают не очень хорошо, а это смущает всех, – отмечает Кучер.
На борту было 73 человека, сейчас 72 – из них 19 это экипаж. Медики оснащены защитными костюмами.
Отвечая на вопрос, что будет, если у кого-то из пассажиров или членов экипажа, зафиксируют повышенную температуру, Кучер предположил, что их также повезут в Новые Санжары.
Читайте: Самолет из Китая приземлился в аэропорту Борисполь (ТРАНСЛЯЦИЯ)
Напомним, эвакуированные из Китая граждане Украины и других государств будут доставлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины Новые Санжары в Полтавской области, где они будут находиться в течение 14 дней.