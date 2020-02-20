Люди пригнічені: евакуйовані з Китаю поїдуть в Нові Санжари після дезінфекції

Харківський міжнародний аеропорт прийняв у себе літак спецрейсу PQ 7302 із евакуйованими з КНР громадянами. Зараз лайнер та багаж проходять дезінфекцію.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер.

– Нині Харківська область не приймає людей, евакуйованих з Китаю. Вона транзитна, всі прямують в Нові Санжари, – пояснив Кучер.

Він заявив, що лікарі наразі проводять повну перевірку пасажирів. Жодна особа не проходитиме через термінал.

Після обстежень евакуйованих доправлять на Полтавщину, до Нових Санжар, де вони мешкатимуть у закритому медцентрі Нацгвардії.

– Люди пригнічені. Наразі вони отримують інформацію про те, як їх тут приймають, а приймають не дуже добре, а бентежить це всіх, – наголошує Кучер.

На борту було 73 особи, зараз 72 – з них 19 це екіпаж. Медики оснащені захисними костюмами.

Відповідаючи на питання, що буде, якщо у когось з пасажирів або членів екіпажу, зафіксують підвищену температуру, Кучер припустив, що їх також повезуть у Нові Санжари.

Читайте: Літак з Китаю приземлився в аеропорту Бориспіль (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Нагадаємо, евакуйовані з Китаю громадяни України та інших держав будуть доставлені в медичний центр Національної гвардії України Нові Санжари в Полтавській області, де вони будуть перебувати протягом 14 днів.