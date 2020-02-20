Во время протестов в Новых Санжарах задержаны 24 человека – Нацполиция

В Нацполиции отчитались о задержанных во время протестов в Новых Санжарах и открытии первых уголовных дел.

– Утром задержали 17 человек, вечером задержали еще семерых человек, – рассказал председатель Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, уже возбуждены уголовные производства, касающиеся массовых беспорядков и нанесения телесных повреждений правоохранителям.

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Сейчас с активными участниками событий общаются следователи.

К слову, Клименко ранее рассказал, что во время протестов в Новых Санжарах были созданы пять несанкционированных блокпостов, а дорогу перекрывали с помощью около 60 единиц транспортных средств.

Люди протестовали против прибытия в местный санаторий эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев.