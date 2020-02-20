Під час протестів у Нових Санжарах затримано 24 осіб – Нацполіція

У Нацполіції відзвітували про затриманих під час протестів у Нових Санжарах і відкриття перших кримінальних справ.

– Зранку затримали 17 осіб, ввечері затримали ще сімох осіб, – розповів голова Нацполіції Ігор Клименко.

За його словами, вже відкрито кримінальні провадження, що стосуються масових заворушень і нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцеві.

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Нині з активними учасниками подій спілкуються слідчі.

До слова, Клименко раніше розповів, що під час протестів у Нових Санжарах було створено п’ять несанкціонованих блокпостів, а дорогу перекривали за допомогою близько 60 одиниць транспортних засобів.

Люди протестували проти прибуття до місцевого санаторію евакуйованих з Китаю українців та іноземців.