Протесты в Новых Санжарах: видео с дрона

Снятое с дрона видео протестов в Новых Санжарах появилось в сети. Люди вышли на улицы 20 февраля из-за решения властей отправить на обсервацию эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев в местный медицинский центр Национальной гвардии.

Чтобы не пустить автобусы с эвакуированными, жители Новых Санжар заблокировали подъезды к санаторию.

По информации Нацполиции, было создано пять несанкционированных блокпостов, а дорогу перекрывали с помощью около 60 единиц транспортных средств.

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В итоге правоохранители смогли оттеснить протестующих, чтобы автобусы с эвакуированными заехали на территорию санатория.

Как известно, 20 февраля состоялась эвакуация украинцев из Уханя, где распространяется новый коронавирус. Из китайского города вывезли 45 наших граждан и 27 иностранцев.