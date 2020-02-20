Протесты в Новых Санжарах: Нацполиция объяснила причины потасовки

Правоохранители будут останавливать любые попытки правонарушений в Новых Санжарах, куда должны привезти эвакуированных из Уханя украинцев.

По информации пресс-службы Нацполиции, около 7.00 20 февраля группа местных жителей во время протеста заблокировала дорогу межрегионального значения.

Некоторые протестующие начали сопротивляться после попытки полицейских разблокировать дорогу, что привело к короткой потасовке.

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– Для пресечения правонарушения работники полиции установили более 10 наиболее агрессивно настроенных людей, разъяснили им юридические последствия совершения противоправных действий и провели превентивные беседы, – сообщили в пресс-службе ГУ НП Полтавской области.

Правоохранители призывают местных жителей не нарушать закон.

Сейчас официально сообщили, что эвакуированные из Уханя граждане будут проходить карантин в медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах.

Напомним, самолет с эвакуированными гражданами уже вылетел из аэропорта Борисполь после дозаправки и сейчас направляется в аэропорт Харькова.