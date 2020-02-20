Протести у Нових Санжарах: Нацполіція пояснила причини сутички

Правоохоронці зупинятимуть будь-які спроби правопорушень у Нових Санжарах, куди мають привезти евакуйованих з Уханя українців.

За інформацією прес-служби Нацполіції, близько 7.00 20 лютого група місцевих жителів під час протесту заблокувала дорогу міжрегіонального значення.

Деякі протестувальники почали чинити опір після спроби поліцейських розблокувати дорогу, що призвело до короткої сутички.

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– Для припинення правопорушення працівники поліції встановили більше 10 найбільш агресивно налаштованих людей, роз’яснили їм юридичні наслідки вчинення протиправних дій та провели превентивні бесіди, – повідомили у прес-службі ГУ НП Полтавської області.

Правоохоронці закликають місцевих жителів не порушувати закон.

Наразі офіційно повідомили, що евакуйовані з Уханя громадяни проходитимуть карантин у медичному центрі Національної гвардії у Нових Санжарах.

Нагадаємо, літак з евакуйованими громадянами вже вилетів з аеропорту Бориспіль після дозаправлення і наразі прямує в аеропорт Харкова.