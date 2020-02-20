Протесты в Новых Санжарах: правоохранители будут реагировать на блокирование дорог

Люди, которые будут блокировать дороги в Новых Санжарах, встретятся с сопротивлением правоохранителей, заявил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

По его словам, силовики будут прекращать правонарушения во время протестов в Новых Санжарах в строгом соответствии с законом Украины.

– Если противоправные действия не будут требовать уголовной ответственности с точки зрения законности правонарушений, с нарушителями будут проведены соответствующие профилактические беседы и их отпустят, – сказал Шевченко.

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Директор Департамента коммуникации МВД также добавил, что правоохранители пытаются донести до людей информацию об ответственности за препятствование правительственным решениям.

Напомним, эвакуированных из Китая граждан Украины и других государств везут из аэропорта Харьков в медицинский центр Национальной гвардии Украины Новые Санжары в Полтавской области, где они будут находиться в течение 14 дней.