PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Протесты в Новых Санжарах: правоохранители будут реагировать на блокирование дорог

Люди, которые будут блокировать дороги в Новых Санжарах, встретятся с сопротивлением правоохранителей, заявил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

По его словам, силовики будут прекращать правонарушения во время протестов в Новых Санжарах в строгом соответствии с законом Украины.

– Если противоправные действия не будут требовать уголовной ответственности с точки зрения законности правонарушений, с нарушителями будут проведены соответствующие профилактические беседы и их отпустят, – сказал Шевченко.

Читайте: В Новых Санжарах продолжаются столкновения с полицией: местные настроены никого не пускать

Директор Департамента коммуникации МВД также добавил, что правоохранители пытаются донести до людей информацию об ответственности за препятствование правительственным решениям.

Напомним, эвакуированных из Китая граждан Украины и других государств везут из аэропорта Харьков в медицинский центр Национальной гвардии Украины Новые Санжары в Полтавской области, где они будут находиться в течение 14 дней.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка