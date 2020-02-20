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Факты / Украина

Въезд в санаторий Новые Санжары заблокирован “сломавшейся” фурой

Въезд в медицинский центр Новые Санжары Национальной гвардии Украины, куда везут эвакуированных из Китая украинцев и граждан других стран, заблокировали грузовиком.

Присутствующие на месте происшествия люди утверждают, что транспортное средство не может уехать из-за того, что сломалось.

Со своей стороны председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов предупредил местных жителей, что эвакуированные украинцы пойдут из автобусов в санаторий пешком в случае, если фуру не уберут.

Въезд в санаторий Новые Санжары заблокирован

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Чиновник также добавил, что прибытие людей ожидается в ближайшее время.

К слову, в МВД заявили, что правоохранители будут реагировать на блокирование дорог во время протестов в Новых Санжарах.

Фото: Kolo.news

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