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Факти / Україна

Протести у Нових Санжарах: що там відбувається (ОНЛАЙН)

20 лютого відбулася евакуація українців із Уханя, де розповсюджується новий коронавірус. З китайського міста вивезли 45 наших громадян та 27 іноземців.

Літак із людьми прибув до аеропорту Харкова, звідки людей везуть у медичний центр Національної гвардії Нові Санжари.

Місцеві жителі селища міського типу вийшли на протести проти прибуття евакуйованих, заблокувавши проїзд.

Читайте: В’їзд до санаторію Нові Санжари заблоковано фурою, яка “зламалася”

Що відбувається у Нових Санжарах на Полтавщині – дивіться онлайн.

До слова, у МВС заявили, що правоохоронці реагуватимуть на блокування доріг під час протестів у Нових Санжарах.

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