Протести у Нових Санжарах: відео з дрона

Зняте з дрона відео протестів у Нових Санжарах з’явилося в мережі. Люди вийшли на вулиці 20 лютого через рішення влади відправити на обсервацію евакуйованих з Уханя українців та іноземців у місцевий медичний центр Національної гвардії.

Щоб не пустити автобуси з евакуйованими, жителі Нових Санжар заблокували під’їзди до санаторію.

За інформацією Нацполіції, було створено п’ять несанкціонованих блокпостів, а дорогу перекривали за допомогою близько 60 одиниць транспортних засобів.

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У підсумку правоохоронці змогли відтіснити протестувальників, щоб автобуси з евакуйованими заїхали на територію санаторію.

Як відомо, 20 лютого відбулася евакуація українців з Уханя, де поширюється новий коронавірус. З китайського міста вивезли 45 наших громадян і 27 іноземців.