Общественная память хранит события во время Революции Достоинства 2013-2014 годах, пока о них говорят, пишут книги, песни, снимают кино. Судьбоносные события на Майдане оставили огромный след в культуре, создали новый виток в кино – документалистике.
Факты ICTV предлагают к просмотру топ-5 кинолент о Революцию Достоинства на Майдане, которые не позволят забыть цену свободы.
Революция достоинства (2014, Украина)
Автор: Александр Семирядченко
В фильме собраны кадры переломных и наиболее впечатляющих событий последних месяцев революции.
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В кадре, известные Украинцы, осмысливают пережитое и отвечают на болезненные вопросы, как жить дальше.
Майдан (2014, Нидерланды, Украина)
Режиссер: Сергей Лозница
Набор случайных сцен из жизни Майдана, снятых статичной камерой.
Картина представляла Украину в конкурсной программе фестиваля в Каннах и еще на нескольких крупных всемирных кинофорумах.
Все пылает (2015, Украина)
Авторы: Александр Течинский, Алексей Солодунов, Дмитрий Стойков
Лента об универсальном роде восстаний и протестов особого вида. Фильм получил награду немецкого кинофестиваля DOK Leipzig как “выдающийся восточноевропейский фильм”.
Бойня на Майдане (2014, США, Украина)
Режиссер: Джон Бек Хофман
Фильм расследует события 20 февраля 2014, когда более 50 человек были застрелены.
Зима в огне (2015, США, Великобритания, Украина)
Режиссер: Евгений Афинеевський
Картина получила приз зрительских симпатий кинофестиваля в Торонто и была номинирована на Оскар, как лучший документальный фильм.
Ранее Факты ICTV писали, что Офис генерального прокурора передал Государственному бюро расследований материалы по делам Майдана общим объемом около 6,5 тыс. томов.