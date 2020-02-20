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Факты / Украина

Зима в огне и еще четыре лучших фильма о Революции Достоинства

Общественная память хранит события во время Революции Достоинства 2013-2014 годах, пока о них говорят, пишут книги, песни, снимают кино. Судьбоносные события на Майдане оставили огромный след в культуре, создали новый виток в кино – документалистике.

Факты ICTV предлагают к просмотру топ-5 кинолент о Революцию Достоинства на Майдане, которые не позволят забыть цену свободы.

Революция достоинства (2014, Украина)

Автор: Александр Семирядченко

В фильме собраны кадры переломных и наиболее впечатляющих событий последних месяцев революции.

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В кадре, известные Украинцы, осмысливают пережитое и отвечают на болезненные вопросы, как жить дальше.

Майдан (2014, Нидерланды, Украина)

Режиссер: Сергей Лозница

Набор случайных сцен из жизни Майдана, снятых статичной камерой.

Картина представляла Украину в конкурсной программе фестиваля в Каннах и еще на нескольких крупных всемирных кинофорумах.

Все пылает (2015, Украина)

Авторы: Александр Течинский, Алексей Солодунов, Дмитрий Стойков

Лента об универсальном роде восстаний и протестов особого вида. Фильм получил награду немецкого кинофестиваля DOK Leipzig как “выдающийся восточноевропейский фильм”.

Бойня на Майдане (2014, США, Украина) 

Режиссер: Джон Бек Хофман

Фильм расследует события 20 февраля 2014, когда более 50 человек были застрелены.

Зима в огне (2015, США, Великобритания, Украина)

Режиссер: Евгений Афинеевський

Картина получила приз зрительских симпатий кинофестиваля в Торонто и была номинирована на Оскар, как лучший документальный фильм.

Ранее Факты ICTV писали, что Офис генерального прокурора передал Государственному бюро расследований материалы по делам Майдана общим объемом около 6,5 тыс. томов.

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