Суспільна пам’ять зберігатиме події під час Революції Гідності 2013-2014 роках допоки про них говоритимуть, писатимуть книги, пісні, зніматимуть кіно. Доленосні події на Майдані залишили величезний відбиток в культурі, створили новий виток в кіно-документалістиці.

Факти ICTV пропонують до перегляду топ-5 кінострічок про Революцію Гідності на Майдані Незалежності, які не дозволять забути ціну свободи.

Революція гідності (2014, Україна)

Автор: Олександр Семирядченко

У фільмі зібрані кадри переломних та найбільш вражаючих подій останніх місяців революції.

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В квадрі, найвідоміші українці, осмислюють пережите та відповідають на болючі питання, як жити далі.

Майдан (2014, Нідерланди, Україна)

Режисер: Сергій Лозниця

Набір випадкових сцен з життя Майдану, знятих статичною камерою. Картина представляла Україну в конкурсній програмі фестивалю в Каннах і ще на кількох великих всесвітніх кінофорумах.

Все палає (2015, Україна)

Автори: Александр Течинский, Алексей Солодунов, Дмитрий Стойков

Стрічка про універсальний зразок повстань і протестів особливого виду. Фільм отримав відзнаку німецького кінофестивалю DOK Leipzig як “видатний східноєвропейський фільм”.

Бійня на Майдані (2014, США, Україна)

Режисер: Джон Бек Хофман

Фільм розслідує події 20 лютого 2014 року, коли понад 50 людей були застрелені на Майдані Незалежності в Києві.

Зима в огні (2015, США, Великобританія, Україна)

Режисер: Євген Афінеєвський

Картина отримала приз глядацьких симпатій кінофестивалю в Торонто та була номінована на ОСКАР, як найкращий документальний фільм.

Раніше Факти ICTV писали, що Офіс генерального прокурора передав Державному бюро розслідувань матеріали у справах Майдану загальним обсягом близько 6,5 тис. томів.