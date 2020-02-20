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Факты / Украина / Общество

Расстрелы на Майдане: Украина чтит Небесную сотню

20 февраля 2014 года погибло наибольшее количество активистов Революции достоинства, а сегодня Украина чтит шестую годовщину расстрелов на Майдане.

Партия Слуга народа выразила уважение к памятной дате:

– Шесть лет назад, в этот день, Украина в очередной раз потеряла своих детей, боролись за ее свободу, за ее европейское будущее, за права каждого человека.

Они стали нашими героями. Светлая память о Небесную сотню уже никогда не позволит нам показаться, – отметили в партии.

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Свое почтение выразил и глава ПЦУ митрополит Епифаний.

– События шестилетней давности, которые произошли этими февральскими днями в сердце Украины, повлияли на жизнь всех нас. Ведь убийства мирных протестующих стали одной из самых трагических страниц в новейшей истории независимой Украины.

Погибли те, кто пришли на Майдан по зову сердца без оружия, защищать свободу, право выбора, достоинство, нас с вами, – отметил священнослужитель.

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что Украина не забудет эти дни.

О том, как начиналась Революция Достоинства, подробнее можно прочитать в нашем материале.

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