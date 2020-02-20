Розстріли на Майдані: Україна вшановує Небесну сотню

20 лютого 2014 року загинула найбільша кількість активістів Революції гідності, а сьогодні Україна вшановує шосту річницю розстрілів на Майдані.

Партія Слуга народу висловилася щодо пам’ятної дати:

– Шість років тому, цього дня, Україна вкотре втратила своїх дітей, які боролися за її свободу, за її європейське майбутнє, за права кожної людини.

Вони стали нашими героями. Світла пам’ять про Небесну Сотню вже ніколи не дозволить нам здатися, – зазначили у партії.