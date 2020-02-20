Розстріли на Майдані: Україна вшановує Небесну сотню

20 лютого 2014 року загинула найбільша кількість активістів Революції гідності, а сьогодні Україна вшановує шосту річницю розстрілів на Майдані.
Партія Слуга народу висловилася щодо пам’ятної дати:
– Шість років тому, цього дня, Україна вкотре втратила своїх дітей, які боролися за її свободу, за її європейське майбутнє, за права кожної людини.
Вони стали нашими героями. Світла пам’ять про Небесну Сотню вже ніколи не дозволить нам здатися, – зазначили у партії.
Читайте: 6 років з дня початку вбивств на Майдані – жодне не розкрито
Свою шану висловив і глава ПЦУ митрополит Епіфаній.
– Події шестирічної давнини, які сталися цими лютневими днями в серці України, вплинули на життя усіх нас. Адже вбивства мирних протестувальників стали одною з найтрагічніших сторінок в новітній історії незалежної України.
Загинули ті, хто прийшли на Майдан за покликом серця: без зброї, захищати свободу, право вибору, гідність, нас із вами, – наголосив священнослужитель.
Колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що Україна не забуде ці дні.
Про те, як починалася Революція Гідності, детальніше можна прочитати у нашому матеріалі.