6 лет со дня начала убийств на Майдане – ни одно не раскрыто

Они стали первыми героями Небесной сотни – Сергей Нигоян и Михаил Жизневский, которые погибли от пули Беркута 22 января 2014 года. Революция Достоинства перешла точку невозврата.

Для протестующих назад дороги не было. В тот день в лесу под Киевом нашли замученным пытками львовянина Юрия Вербицкого. Их кровь первой пролилась в борьбе против преступной власти.

Затем будет кровавый февраль и свержение правления Януковича. Ценой человеческих жизней – героев Небесной сотни. Первых в этом трагическом списке вспоминает Владислав Круглов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как беркут в 2013 разгонял студентов на Майдане.

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