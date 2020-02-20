PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Санаторий в Новых Санжарах для эвакуированных из Уханя – куда вывезли персонал

Обслуживающий персонал медцентра Нацгвардии Новые Санжары, где разместят эвакуированных из Уханя (Китай) граждан, вывезли с объекта.

– Персонал, ранее работавший в Новых Санжарах, вывезли с объекта. Никто из них не будет контактировать с размещенными в обсервации людьми, – заявили в Кабмине Украины.

Читайте: Состояние здоровья эвакуированных из Уханя удовлетворительное – медики

Также в правительстве подчеркнули, что в составе группы, которая будет размещена в обсервации, есть и врачи, и медперсонал, и технические специалисты для обеспечения надлежащего пребывания и безопасности людей.

Напомним, 20 февраля эвакуировали 45 украинцев и 27 иностранцев из китайского города Ухань, охваченного эпидемией короновируса.

Самолет с эвакуированными приземлился в Харькове, а затем граждан транспортировали в пгт Новые Санжары Полтавской области. Местные жители с самого утра митингуют против того, чтобы в одном их санаториев размещали людей для обсервации.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка