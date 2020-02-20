Обслуживающий персонал медцентра Нацгвардии Новые Санжары, где разместят эвакуированных из Уханя (Китай) граждан, вывезли с объекта.

– Персонал, ранее работавший в Новых Санжарах, вывезли с объекта. Никто из них не будет контактировать с размещенными в обсервации людьми, – заявили в Кабмине Украины.

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Также в правительстве подчеркнули, что в составе группы, которая будет размещена в обсервации, есть и врачи, и медперсонал, и технические специалисты для обеспечения надлежащего пребывания и безопасности людей.

Напомним, 20 февраля эвакуировали 45 украинцев и 27 иностранцев из китайского города Ухань, охваченного эпидемией короновируса.

Самолет с эвакуированными приземлился в Харькове, а затем граждан транспортировали в пгт Новые Санжары Полтавской области. Местные жители с самого утра митингуют против того, чтобы в одном их санаториев размещали людей для обсервации.