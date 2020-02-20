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Факти / Україна / Суспільство

Санаторій у Нових Санжарах для евакуйованих з Уханя – куди вивезли персонал

Обслуговуючий персонал медцентру Нацгвардії Нові Санжари, де розмістять евакуйованих з Уханя (Китай) громадян, вивезли з об’єкта.

– Персонал, який раніше працював у Нових Санжарах, вивезено з об’єкту. Ніхто з них не контактуватиме з розміщеними в обсервації людьми, – заявили у Кабміні України.

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Також в уряді підкреслили, що у складі групи, яка буде розміщена в обсервації, є і лікарі, і медперсонал, і технічні спеціалісти для гарантування належного перебування і безпеки людей.

Нагадаємо, 20 лютого евакуювали 45 українців та 27 іноземців з китайського міста Ухань, охопленого епідемією короновірусу. Літак з евакуйованими приземлився у Харкові, а потім громадян транспортували до смт Нові Санжари Полтавської області.

Місцеві мешканці з самого ранку протестують, аби в одному їх санаторіїв розміщували людей для обсервації.

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