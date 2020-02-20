Это одна из приоритетных задач – Зеленский о расследовании дел Майдана

В шестую годовщину расстрела Небесной сотни президент Владимир Зеленский встретился с родными погибших. Он заверил, что расследование дел Майдана продолжается, и виновные в преступлениях будут наказаны.

– Знайте, что для меня лично – это одно из приоритетных дел. Мы делали все, чтобы даже после перезагрузки Генпрокуратуры и руководства Государственного бюро расследований мы не потеряли деталей этого дела и продолжили расследование. Мы полностью завершим это дело. Это наша главная задача, – сообщил президент.

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Со своей стороны генпрокурор Руслан Рябошапка отметил, что следствие продолжается и много виновных в преступлениях уже отвечают за содеянное:

– Только по делам Майдана осуждены 44 человека. Это те, по которым есть окончательное решение суда, вступившее в силу. Это те, кто уже несут наказание. Это и “титушки”, и правоохранители. Среди тех, кого мы сейчас привлекаем, – 450 человек. Это те, кого подозревает прокуратура и следствие в совершении преступлений, – сообщил он.

Он также заверил, что все вещественные доказательства по делу сохранены и будут использованы во время судебных процессов.

Напомним, 20 февраля в Украине чествуют память Небесной сотни. Этот день стал самым кровавым в истории Евромайдана – от пуль беркутовцев погибли 48 митингующих.

Утром 20 февраля президент Владимир Зеленский вместе с женой почтили память погибших.