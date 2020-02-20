20 февраля в Украине чтят память Героев Небесной Сотни. Этот день стал самым кровавым в истории Евромайдана – от пуль беркутовцев погибли 48 безоружных митингующих.

В целом 18-20 февраля убиты 84 активистов, а позже стало известно о гибели 107 участников Революции Достоинства. Вскоре их назвали Небесной Сотней и посмертно наградили званием Героя Украины.

Кого наказали за расстрелы Небесной Сотни

В ноябре 2019 года тогда еще Генпрокуратура сообщила, что 46 человек получили обвинительный приговор по делам Майдана, подозрение сообщено 445 лицам.

Среди подозреваемых – 48 высших должностных лиц, 220 правоохранителей, в том числе 27 следователей, 20 прокуроров и 23 судьи.

Судебный процесс все еще продолжается. Следствие установило факты 48 убийств и 80 покушений на убийство 20 февраля на Институтской.

В этом деле еще в марте и апреле 2014-го задержали бойцов Беркута Сергея Зинченко, Павла Аброськина и их командира Дмитрия Садовника, в 2015 году – экс-беркутовцев Сергея Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янишевского.

Садовник убежал еще в 2014 году, когда его выпустили из-под стражи, других пятерых передали в ОРДЛО при обмене пленными, который состоялся 29 декабря 2019 года. При этом Маринченко и Тамтура 8 февраля вернулись в Киев.

Поэтому за последний год ситуация почти не изменилась. Однако генпрокурор Руслан Рябошапка заверил, что передача беркутовцев РФ не препятствует расследованию дел Майдана – больше вопросов к самому следствию, поскольку часть материалов за эти годы просто исчезла, по другим моментам оно просто саботировалось.

– Проблема в том, что следствие до сих пор было так организовано, что не удалось выйти на заказчиков. Поэтому мы видим дела в основном по рядовым исполнителям, милиционерам, судьям или прокурорам, а доказательств того, кто был заказчиком, кто принимал эти решения – мы пока обществу предоставить не можем, – добавил он.

Генпрокурор отметил, что расследование ускорится после передачи дел Майдана в ГБР.

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Кто расследует дела Майдана

В ноябре 2019-го в Государственном бюро расследований создали специальное подразделение, которое расследует преступления, связанные с мирными акциями протеста во время Революции Достоинства в 2013-2014 годах.

В целом речь идет о 114 уголовных производствах, 50 из которых будет заниматься именно ГБР – Офис генпрокурора передал уже 42 дела. Остальные отдадут НАБУ, Нацполиции и СБУ.

Спецотдел полностью укомплектовали только 11 января, а передача дел продолжается, поэтому рано говорить о существенных результатах. Однако они есть.

В частности, в январе ГБР передало в суд обвинительный акт в отношении двух участников преступной группы, которая похитила и убила журналиста и активиста Евромайдана Василия Сергиенко.

В феврале задержали экс-бойца спецподразделения Омега по подозрению в убийстве безоружного митингующего 20 февраля 2014 года на Институтской. Еще одного спецназовец ранил. В случае доказательства вины ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное.

Кроме того, объявлено подозрение следователю Днепровского райотдела ГУ МВД в городе Киеве по обвинению в незаконном задержании четырех участников Евромайдана 18 февраля 2014-го.

К слову, Факты ICTV писали о главных эпизодах по делам Майдана и угрожает ли им что-то в связи с передачей из Генпрокуратуры в Государственное бюро расследований.

Видео: Громадське