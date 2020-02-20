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Факты / Украина / Общество

День Героев Небесной сотни: Зеленский с женой почтил память погибших

20 февраля в Украине чествуют память Героев Небесной Сотни. Этот день стал самым кровавым в истории Евромайдана – от пуль беркутовцев погибли 48 митингующих.

Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приняли участие в церемонии памяти Героев Небесной Сотни.

Глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов в Киеве.

  • небесна сотня
  • небесна сотня
День Героев Небесной сотни: Зеленский с женой почтил память погибших / 4 фотографии

Читайте: Расстрелы на Майдане: Украина чтит Небесную сотню

Прозвучали поминальные колокола.

Ранее Факты ICTV писали, что известно о расследовании дел Майдана.

Источник: Офис президента

Фото: Офис Президента

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