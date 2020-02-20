20 февраля в Украине чествуют память Героев Небесной Сотни. Этот день стал самым кровавым в истории Евромайдана – от пуль беркутовцев погибли 48 митингующих.

Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приняли участие в церемонии памяти Героев Небесной Сотни.

Глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов в Киеве.















День Героев Небесной сотни: Зеленский с женой почтил память погибших / 4 фотографии

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Прозвучали поминальные колокола.

Ранее Факты ICTV писали, что известно о расследовании дел Майдана.