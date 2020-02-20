Це одне з пріоритетних завдань – Зеленський про розслідування справ Майдану

У шосту річницю розстрілу Небесної сотні президент Володимир Зеленський зустрівся з рідними загиблих. Він запевнив, що розслідування справ Майдану триває і винні у злочинах будуть покарані.

– Знайте, що для мене особисто – це одна з пріоритетних справ. Ми робили все, щоб навіть після перезавантаження Генпрокуратури і керівництва Державного бюро розслідувань ми не втратили деталей цієї справи та продовжили розслідування. Ми повністю завершимо цю справу. Це наше головне завдання, – повідомив президент.

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Зі свого боку генпрокурор Руслан Рябошапка зазначив, що слідство триває і багато винних у злочинах уже відповідають за скоєне:

– Тільки у справах Майдану засуджено 44 людини. Це ті, щодо яких є остаточне рішення суду, що набуло чинності. Це ті, хто вже несе покарання. Це і “тітушки”, і правоохоронці. Серед тих, кого ми зараз притягаємо, – 450 осіб. Це ті, кого підозрює прокуратура і слідство у вчиненні злочинів, – повідомив він.

Він також запевнив, що всі речові докази у справі збережені та будуть використані під час судових процесів.

Нагадаємо, 20 лютого в Україні вшановують пам’ять Небесної сотні. Цей день став найкривавішим в історії Євромайдану – від куль беркутівців загинули 48 мітингувальників.

Вранці 20 лютого президент Володимир Зеленський разом з дружиною вшанував пам’ять загиблих.