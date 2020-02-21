Украинка показала, в каких условиях содержат на обсервации в Новых Санжарах эвакуированных из Китая людей.

На видео можно увидеть комнату, в которую ее поселили. Мебель достаточно старая, а у двери нет замка.

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Также эвакуированная украинка пожаловалась на то, что душ ударил ее током.

Напомним, самолет с эвакуированными из Уханя гражданами приземлился в Харькове 20 февраля, после чего они прошли медицинский осмотр, и были вывезены в медицинский центр в поселке Новые Санжары.

Сейчас ни у одного из эвакуированных людей не обнаружили симптомов заболевания новым типом коронавируса.

Несмотря на это в Новых Санжарах начались протесты из-за заселения людей на обсервацию. Местные жители блокировали дорогу и устраивали стычки с правоохранителями, однако эвакуированных людей удалось доставить в медицинский центр.

За нарушения задержаны 24 человека. Правоохранители перешли на усиленный режим патрулирования в Новых Санжарах.