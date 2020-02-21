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Факти / Україна

Душ б’ється струмом, двері без замка. Українці показали умови в Нових Санжарах

Українка показала, в яких умовах тримають на обсервації у Нових Санжарах евакуйованих з Китаю людей.

На відео можна побачити кімнату, в яку її поселили. Меблі достатньо старі, а у дверей немає замка.

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Також евакуйована українка поскаржилася на те, що душ вдарив її струмом.

Нагадаємо, літак з евакуйованими з Уханя громадянами приземлився у Харкові 20 лютого, після чого вони пройшли медичний огляд, і були вивезені у медичний центр в селищі Нові Санжари.

Наразі у жодного з евакуйованих людей не виявили симптомів захворювання новим типом коронавірусу.

Попри це у Нових Санжарах почалися протести через заселення людей на обсервацію. Місцеві жителі блокували дорогу та влаштовували сутички з правоохоронцями, проте евакуйованих людей вдалося доставити до медичного центру.

За порушення затримано 24 людей. Наразі правоохоронці перейшли на посилений режим патрулювання у Нових Санжарах.

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